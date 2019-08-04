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رياضة

الدرع الخيرية.. محمد صلاح يصل ملعب ويمبلي استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:42 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إلى ملعب ويمبلي، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

ويتواجد محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأسياسية، ويجاوره روبرتو فيرمينو وأوريجي، في الهجوم.

ويطمح محمد صلاح لتحقيق اللقب الثاني مع ليفربول، بعد التتويج معه ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل البريميرليج، بينما يلعب مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطل الدوري الإنجليزي والكأس.




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