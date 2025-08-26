قرار عاجل من المحكمة ضد عصابة الثقب الأسود لاستغلال الأطفال والصغار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس المتهمين المتورطين في استغلال الصغار والنساء في أعمال تسول بالواقعة المعروفة بالثقب الأسود، أسفل أحد الكباري، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري يتردد عليها أطفال ونساء وشباب واتخاذها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول.

بالفحص أمكن تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وأمكن ضبط ( 20 شخص "لـ7 منهم معلومات جنائية" من ضمنهم 8 سيدات و5 أطفال) وبحوزة 9 أشخاص منهم (9 قطع أسلحة بيضاء) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحيه بالمنطقة المحيطة بمكان ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية.