محمد صلاح واللقب الثالث.. تعليقات الصحف الإنجليزية على خسارة ليفربول من مانشستر سيتي

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته مع ليفربول على أرضية ملعب "ويمبلي"، وانتهت بالتعادل

1-1 قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية التي انتهت لـ صالح السيتيزنز.



أحرز هدف التعادل الكاميروني جويل ماتيب فى الدقيقة 78 بعدما تقدم مانشستر سيتى فى الدقيقة 12 عن طريق رحيم ستيرلينج، في المباراة التي انتهت بهدف لمثله.



وفيما يلي نعرض أبرز عناوين الصحف الإنجليزية على فوز مانشستر سيتي.



ديلي ميل: ووكر يحرم صلاح من الفوز

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" إن فريق مانشستر سيتي كان يمتلك الأفضلية خلال تقدمه بهدف دون رد، حيث أهدر رحيم ستيرلينج صاحب الهدف الأول فرصة التعزيز.



وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح كاد أن يهدي فريقه الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة لولا تدخل كايل ووكر في الوقت المناسب وأبعد كرة صلاح قبل دخولها الشباك.



"ذان صن": السيتي يتوج بلقبه الأول



قالت صحيفة "ذان صن" أن الحارس التشيلي كلاوديو برافو لاعب فريق مانشستر سيتي نجح في حسم مباراة فريقه في التوقيت المناسب بعدما تصدى لركلة ترجيح أمام جورجيو فينالدوم.



وأضافت الصحيفة "الإنجليزية" أن الفريقان حصلا على عدة فرص كانت سانحة للتسجيل كان من أبرزهم كرة رأسية من جانب محمد صلاح لكن كايل ووكر أبعدها بنجاح في الدقيقة 92.



"ميرور": صلاح يتطلع للحلم الثالث



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية إن محمد صلاح ظهر عليه الرغبة في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما حقق الجائزة في آخر موسمين مع ليفربول.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح يتطلع للمنافسة على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي وهذا ما ظهر خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.



"إكسبريس".. جرس إنذار من صلاح



سلطت صحيفة "إكسبريس" البرطانية الضوء على أداء محمد صلاح والمرشح للمنافسة على الكرة الذهبية خلال هذا العام.



وأكملت الصحيفة "البريطانية" أن هذا الموسم سيكون الثالث لصلاح مع "الريدز" حيث يبدو أن لديه الرغبة في مواصلة التفوق بالدوري الإنجليزي.



"تليجراف".. ليفربول يظهر التحدي أمام السيتي

أكدت صحيفة البريطانية إن ليفربول رغم خسارته درع الكأس الخيرية إلا أنه ظهر بالشكل المناسب أمام البطل مانشستر سيتي والذي توّج بالرباعية في الموسم الماضي.



الصحيفة انتقلت للحديث عن أداء صلاح أمام مانشستر سيتي والذي هدد مرمى السيتي ما يقرب من سبع فرص كان من أبرزهم كرته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء.

