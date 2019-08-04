احتمال بقائها على قيد الحياة 1%.. الطبيب المعالج لـ ريهام سعيد يفجر مفاجأة ..فيديو

قال الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعض الكشوف والجراحات لتبين وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلي أن الأنف كان ممتلئًا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما علي حياتها.





وأضاف الدكتور حسام فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام سعيد" في برنامج "صبايا" المذاع علي قناة "الحياة"، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت إصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه إلى إخضاعها لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية وأصيبت بالتهاب آخر دفعها لدخول غرفة العمليات على الفور.





وأضاف الدكتور حسام فودة أن ريهام سعيد أوقفت العلاج بشكل لفترة من الوقت حتي تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية.





لفت الدكتور حسام فودة إلى أن حالة "ريهام" كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.





وأوضح الدكتور حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلًا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية.





أشار الدكتور حسام فودة إلي أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياة الإعلامية، نظرًا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدَ احتمال بقائها علي الحياة أكثر من 1%.