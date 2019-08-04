ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتمال بقائها على قيد الحياة 1%.. الطبيب المعالج لـ ريهام سعيد يفجر مفاجأة ..فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:07 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
خالد محيي الدين
قال الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعض الكشوف والجراحات لتبين وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلي أن الأنف كان ممتلئًا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما علي حياتها.

وأضاف الدكتور حسام فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام سعيد" في برنامج "صبايا" المذاع علي قناة "الحياة"، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت إصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه إلى إخضاعها لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية وأصيبت بالتهاب آخر دفعها لدخول غرفة العمليات على الفور.

وأضاف الدكتور حسام فودة أن ريهام سعيد أوقفت العلاج بشكل لفترة من الوقت حتي تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية.

لفت الدكتور حسام فودة إلى أن حالة "ريهام" كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.

وأوضح الدكتور حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلًا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية.

أشار الدكتور حسام فودة إلي أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياة الإعلامية، نظرًا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدَ احتمال بقائها علي الحياة أكثر من 1%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد: كنت سأظل مشوهة لولا هذا الرجل

ريهام سعيد: لهذا السبب ظهرت في آخر حلقة لي بدون ماكياج

في تسجيل صوتي.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها بعد شائعة سقوط جلد وجهها.. لا تزال حياتها مهددة بالخطر.. الأطباء أعادوا تركيب أنفها من غضاريف الأذن.. وهذه رسالتها قبل السفر للعلاج

محتاجة أتعالج من السمنة.. شاهد وزن ريهام سعيد بعد الشفاء من مرضها الخطير

مرض خطير ومعجزة.. ثم مأزق جديد.. ريهام سعيد رحلة مثيرة للجدل

ريهام سعيد لمن يطعنوها من الخلف: كفاية

ترشيحاتنا

ستضر بالعلاقات .. أمريكا تحذر أردوغان من عملية نهر الفرات في سوريا

أوباما يتنازل لـ شيكابالا عن رقم 10.. اعرف أرقام صفقات الزمالك الجديدة

الوطني يكسب .. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر الجديد

فاجعة تهز بريطانيا .. مراهق يلقي بطفل من الدور العاشر أمام أمه.. شاهد

أوصى به الرسول.. الإفتاء: هذا النوع من الزواج يجلب البركة

قتل أخته وصديقها قبل تنفيذ الحادث.. مفاجأة جديدة في قضية سفاح ولاية أوهايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع

نجوم الرياضة وأهالي الإسماعيلية يشاركون فى جنازة والد حسني عبدربه.. شاهد