لـ أول مرة.. ريهام سعيد تنشر صورا صادمة خلال مرضها ..فيديو

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، صورًا لرحلة مرضها على الهواء، معلقة «لقيت احمرار كبير توجهت للدكتور، ومكنش بـ إيدي».





وعادت ريهام سعيد اليوم، الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها "صبايا" الذي يذاع عبر قناة "الحياة"، بعد توقفه لفترة قاربت شهرًا أو أكثر بسبب مرضها.





كانت ريهام سعيد أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.





وأضافت ريهام سعيد تعليقًا إلى الصور السابقة «مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر.. صبايا الأحد القادم.. وحشتوني».