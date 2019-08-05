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أخبار العالم

رسميا.. توجيه تهمة القتل إلى المتهم بهجوم تكساس الأمريكية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:48 ص
هجوم تكساس
هجوم تكساس
القسم الخارجي
قررت شرطة مدينة آل باسو بولاية تكساس الأمريكية، توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به في ارتكاب حادث ولاية تكساس الذي راح ضحيته 20 شخصا.

وصرح المتحدث باسم الشرطة في المدينة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية بأن المشتبه به وجهت إليه تهم إرتكاب جرائم قتل، بإطلاق النار على المتواجدين في مركز للتسوق.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن الشهود وصفوا الطالب باتريك كروسياس، 21 عاما، والمتهم بقتل 20 شخصا وإصابة 26 في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية، بأنه سريع الغضب ويحب العزلة، كما أنه لطالما كان كارها للمهاجرين المكسيكيين.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل" أن باتريك مشتبه به في إطلاق النار على على متجر وول مارت بمركز سيلو فيستا التجاري، الذي يعد وجهة شعبية للتسوق للناس من كلا الجانبين للحدود الأمريكية المكسيكية.

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