وزير الدفاع الأمريكي يزور سول هذا الأسبوع بينما تواصل الجارة الشمالية استفزازاتها

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سيصل سول هذا الأسبوع بينما تواصل الجارة الشمالية استفزازاتها العسكرية ضد التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.



وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية نقلا عن بيان للوزارة إن إسبر سيعقد خلال الزيارة اجتماعا مع نظيره جيونج كيونج-دو لمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة بشؤون التحالف بين البلدين بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ونزع الأسلحة النووية وملف نقل القيادة العسكرية وقت الحرب.



وترغب واشنطن أن تزيد سول إسهامها في تكلفة نشر 28500 جندي أمريكي في أراضي الحليفة الآسيوية.



وكانت إدارة ترامب قد أعلنت بوضوح أنها ترغب أن يدفع الحلفاء الأمريكيون مزيدا من تكاليف انتشار الجنود الأمريكيين على أراضيهم وقالت إنها ستُجري مراجعة لسياسة "تقاسم الأعباء" في جميع أنحاء العالم.



وستكون هذه هي زيارة إسبر الأولى لكوريا الجنوبية بصفته وزيرا للدفاع، وقد تتطرق الزيارة كذلك إلى الدعوة التي وجهتها مؤخرا واشنطن لحلفائها الأوروبيين والأسيويين للمشاركة في مبادرة أمنية بحرية في مضيق هرمز قبالة سواحل إيران.