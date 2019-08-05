خلال 24 ساعة.. تداول 665 شاحنة بضائع و361 سيارة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، الاثنين، عن تداول 665 شاحنة و361 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتان امانة وANHUI وعلى متنهما 11 شاحنة و25 سيارة.



واستقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،القاهرة،النوى اكسبريس وعلى متنهم 74 شاحنة و152 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 240 شاحنة و101 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 47 شاحنة و9 سيارة بينما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 41 شاحنة، فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 108 شاحنات و26 سيارة.