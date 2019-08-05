فرق للطوارئ وتجهيز المجاز..سوهاج تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة إنتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





وشدد محافظ سوهاج على التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات، وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتى نهاية اجازة العيد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة للمرور المستمر مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، على مدار الـ 24 ساعة.





وأكد محافظ سوهاج على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مشيرًا إلى توافر 27 مجزر موزع على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت اشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي، ومتابعة اعمال الذبيح داخل المجازر خلال ايام العيد، علي أن يتم وقف جميع الراحات والأجازات خلال ايام العيد، حرصا على استمرار العمل علي مدار 24 ساعة.





ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، بالاضافة الى تجهيز الحدائق العامة لفتحها امام الجمهور، ورفع درجة الإستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية، واللنشات، والمراكب الشراعية في النيل، والمراسي والعائمات بأنواعها من حيث توافر التراخيص والسلامة الإنشائية والتجميل.





وشدد "الأنصاري" على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز، وشن حملات مفاجئة على المطاعم، وسلاسل "السوبر ماركت"، والجزارة لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



