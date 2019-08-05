ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق للطوارئ وتجهيز المجاز..سوهاج تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:04 م
محافظ سوهاج يوجه
محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة إنتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ سوهاج على التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات، وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتى نهاية اجازة العيد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة للمرور المستمر مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، على مدار الـ 24 ساعة. 

وأكد محافظ سوهاج على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مشيرًا إلى توافر 27 مجزر موزع على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت اشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي، ومتابعة اعمال الذبيح داخل المجازر خلال ايام العيد، علي أن يتم وقف جميع الراحات والأجازات خلال ايام العيد، حرصا على استمرار العمل علي مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، بالاضافة الى تجهيز الحدائق العامة لفتحها امام الجمهور، ورفع درجة الإستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية، واللنشات، والمراكب الشراعية في النيل، والمراسي والعائمات بأنواعها من حيث توافر التراخيص والسلامة الإنشائية والتجميل.

وشدد "الأنصاري" على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز، وشن حملات مفاجئة على المطاعم، وسلاسل "السوبر ماركت"، والجزارة لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة.. محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر

وقف الراحات بالمجازر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد بالقليوبية

طوارئ بالجيزة لاستقبال العيد.. تكثيف الحملات على المخابز والمستودعات

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ.. بوصفات مختلفة

التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019

مرتضى منصور: أحلام جماهير الزمالك أوامر.. ومدير فني مفاجأة خلال 3 أيام

أدى مناسك الحج سرا.. حكاية أول سلطان عثمانى متنكر في الحرم

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

في العشر من ذي الحجة.. رسول الله يوصي بـ13 عملا ويهمله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير