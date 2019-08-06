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كوريا الشمالية تطلق قذائف جديدة على سواحل سول

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أوضح جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم يتم تحديدهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي احتجت فيه بيونج يانج على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معتبرة أنها تنتهك اتفاقات دبلوماسية.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ منذ أن اتفق زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع في 30 يونيو على إحياء المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي.

وهوَّن دونالد ترامب من شأن التجارب قائلا: إنها لا تنتهك اتفاقا بينه وبين كيم، لكن المحادثات لم تستأنف بعد.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة دونالد ترامب "نواصل مراقبة الموقف ونتشاور عن قرب مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين واليابانيين".

وفي سول، قالت كو مين جونج المتحدثة باسم مكتب الرئاسة إن وزير الدفاع ورئيسي مكتب الأمن القومي ووكالة المخابرات الوطنية يجتمعون لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية إن المقذوفات حلقت لمسافة 450 كيلومتر وبلغ ارتفاعها 37 كيلومترا.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن بيونج يانج لا تزال ملتزمة بحل القضايا من خلال الحوار.

وأضاف: "لكننا سنضطر للبحث عن طريق جديد مثلما أشرنا من قبل" إذا واصلت الدولتان التحركات العسكرية العدائية.

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