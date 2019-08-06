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أخبار العالم

الصين تحذر 3 دول من نشر صواريخ أمريكية في آسيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:55 ص
الصواريخ الأميركية..
الصواريخ الأميركية.. أزمة جديدة تلوح في الأفق
أحمد قاسم
حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، من مغبة نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً إياهم أن تكون "حذرة".

وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونج :"الصين لن تبقى مكتوفةً، ستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

كان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف علق على احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ، قائلًا "روسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح مع واشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات".

وأضاف سيرجي ريابكوف "إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة وبالتحديد في آسيا سنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق توازنا مع مثل تلك الإجراءات من أجل التصدي لمثل هذه التهديدات".

وقال سيرجي ريابكوف إن موسكو تتوقع أن تنشر طوكيو قريبا نظام إم كيه-41 الأمريكي لإطلاق الصواريخ في اليابان.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر السبت الماضي إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا.

جاء ذلك بعد يوم من انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوقيع عليها خلال فترة الحرب الباردة في 1987 والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

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