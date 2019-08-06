التموين توقع برتوكولا لتطوير الأسواق والمناطق اللوجيستية بالمحافظات

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين بروتوكول تعاون مع مكتب المهندس حسين صبور للاستشارات الهندسية ليكون مستشارا للجهاز خلال إنشاء تطوير الأسواق والمناطق اللوجيستية الذي يقوم بإنشائها جهاز تنمية التجارة في المحافظات.



وقال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التعاون مع مكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية يرجع إلى تنامي حجم المشروعات التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بما يستدعي وجود بيت خبرة في الاستشارات الهندسية للتقييم الفني والإشراف واستلام عمليات التنفيذ.



وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتنفيذ وإقامة عدد من المشروعات التي تم طرحها منذ عام 2016 وحتى 30 يونيو الماضي، بلغت 18 في 11 محافظة.



وبلغ إجمالي الاستثمارات قائمة والمتوقعة 49 مليار جنيه، وتوفر 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.