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رياضة

أسوان يواصل تدعيماته بضم فادي فريد لاعب الأهلي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:36 م
صدى البلد
كتب :رباب الهوارى
واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، تدعيماته القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع فادى فريد مهاجم الأهلى والشرقية والجونة، في صفقة انتقال حر .

يذكر أن فادى فريد لعب لأندية الاهلي والشرقية والجونة قبل أن ينضم مؤخرا للفريق الأسوانى .

ويتميز فادي فريد صاحب الـ 22 عاما ، بالقوة البدنية وتميزه في الكرات العالية، واجادة اللعب بكلتا القدمين ، مما دفع مسئولي أسوان لاتمام التعاقد معه ،حيث يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى فى العام المقبل.

وسبق للفريق الأسواني التعاقد مع ثمانية لاعبين عقب الصعود من القسم الثاني وهم جلال العقدة الظهير الأيسر لبتروجت، وعبد العزيز الشاعر لاعب الداخلية والمقاولون، ونصر رمضان من المقاصة، ومحمد أشرف مهاجم دجلة، ومحمد مصطفى صانع ألعاب الترسانة، ومحمود مرجان لاعب التحرير، وعبد العزيز إمام لاعب سموحة، واسلام صيام مدافع نادي بيراميدز.

ووقع فادي فريد علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومجدى عبدالعاطي المدير الفنى ، ومصطفي أمين المشرف علي الفريق .

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