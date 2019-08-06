منظمة الأمن الأوروبي تعرب عن قلقها من انتهاكات حرية الإعلام في تركيا

أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها من انتهاكات حرية التعبير والإعلام في تركيا.



وأعرب هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام - في بيان صدر عن المنظمة اليوم /الثلاثاء/ - عن قلقه البالغ بشأن قرار إغلاق 136 موقعًا إخباريًا وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.



وقال البيان إن أسباب الإغلاق هي نشر معلومات ومقالات حول حقوق الإنسان وتغطية المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير في تركيا، داعيًا السلطات التركية إلى مراجعة هذا القرار واحترام حرية التعبير ودعم الإعلام المستقل.