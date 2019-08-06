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رياضة

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا .. تعرف عليها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:33 م
الزمالك بطل الكونفيدرالية
الزمالك بطل الكونفيدرالية
محمد رشاد
أعلنت قناة "أون سبورت" الفضائية إذاعة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا (2019-2020).

ويستضيف الزمالك فريق ديكاداها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت، على أن يقام لقاء العودة في مصر أيضًا.

وقالت قناة "أون سبورت" عبر حسابه على تويتر: "انتظروا مباراة نادي ديكاداها ونادي الزمالك الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 10.00 مساءً فقط وحصريا على أون سبورت".

كانت "أون سبورت" أعلن إذاعة مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان، المقرر إقامتها في نفس اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كان الزمالك احتل المركز الثاني خلف الأهلي بطل الدوري المصري (2018-19) بفارق 8 نقاط عن الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (41 مرة).

يُذكر أن الزمالك سيعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته في آخر نسختين من البطولة الكونفدرالية، التي حصد لقبها في مايو الماضي لأول مرة في تاريخه.

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