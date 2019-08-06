الأهلي المستفيد.. سيد عبد الحفيظ: الزمالك فقد 14 نقطة في 6 مباريات مع حكام أجانب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استفاد من قرار الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.



وفي تصريحات لقناة الأهلي قال سيد عبد الحفيظ:"حققنا استفادة على مدار الموسم من بعض قرارات الخصم، على سبيل المثال قرار الزمالك الاستعانة بحكام أجانب، الزمالك فقد 14 نقطة في 6 مباريات مع التحكيم الأجنبي، وكان ذلك في مصلحتنا لنتوج في النهاية".



وقرر الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في الدور الثاني، وهو ما فعله أيضًا نادي بيراميدز في وقت مبكر، قبل أن يسيطر الأهلي على القمة.



واختتمت منافسات الدوري المصري بمواجهة الأهلي والزمالك بتحكيم أجنبي في لقاء حسمه النادي الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله علي معلول.