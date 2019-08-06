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رياضة

الأهلي المستفيد.. سيد عبد الحفيظ: الزمالك فقد 14 نقطة في 6 مباريات مع حكام أجانب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:35 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استفاد من قرار الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال سيد عبد الحفيظ:"حققنا استفادة على مدار الموسم من بعض قرارات الخصم، على سبيل المثال قرار الزمالك الاستعانة بحكام أجانب، الزمالك فقد 14 نقطة في 6 مباريات مع التحكيم الأجنبي، وكان ذلك في مصلحتنا لنتوج في النهاية".

وقرر الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في الدور الثاني، وهو ما فعله أيضًا نادي بيراميدز في وقت مبكر، قبل أن يسيطر الأهلي على القمة.

واختتمت منافسات الدوري المصري بمواجهة الأهلي والزمالك بتحكيم أجنبي في لقاء حسمه النادي الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله علي معلول.

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