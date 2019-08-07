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أطعمة تسبب الغازات للرضيع.. توقفي عن تقديمها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:47 ص
الرضيع
الرضيع
لمياء الياسين
أطعمة تسبب الغازات للرضيع يجب أن تتوقفى عن تقديمها له فى عامه الأول بجانب حليب الثدى فهى تسبب الإنتفاخ لدى الطفل، إليك أبرزها وفقا لما يقدمه موقع بولد سكاى الهندي. 

- الألبان

فى عام الطفل الأول تسبب له الانتفاخ والمغص فلا يتم هضم سكر اللاكتوز الموجود في اللبن بشكل جيد مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات

- أوراق الكرنب والكابوتشا

هذه الخضروات تسبب الغاز لأنها غنية بالسكر والألياف التي يصعب هضمها وتسبب في نهاية المطاف الغاز في البطن.

- الشوفان 

لا شك أن الشوفان صحي ويقلل الكوليسترول ، لكن في الوقت نفسه يمكن أن يسبب مشاكل في الغاز. كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان تسهم في الغاز في الأمعاء.

- البطاطس والذرة والحبوب الكاملة 

فهي غنية بمحتوى النشا ، لذلك يجد الكثير من الناس صعوبة في الهضم مما يؤدي إلى تراكم الغاز.

-التفاح والخوخ 

كلاهما من أطعمة التى تسبب الغازات للرضع ويمكنهم أيضًا إنتاج الغازات في الأمعاء لأنها تحتوي على السوربيتول ، وهو نوع من السكر والألياف القابلة للذوبان التي لا يمكن هضمها بسهولة. 

- فاصوليا المعلبة 

وهي تتصدر قائمة الأطعمة المكونة للغاز عند الرضع لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ونوع من السكر يسمى raffinose ، وهو الأكثر مسؤولية عن إنتاج الغازات في البطن.

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