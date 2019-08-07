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أخبار الفن.. حقيقة زواج محمد رمضان وحلا شيحة.. حجاب ابنة هيفاء وهبي.. أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:01 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: 


نفى الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن زواج ابنته من الفنان محمد رمضان، بعد عودتها للساحة الفنية مجددا.



نشر الفنان محمد رمضان، تعليقًا له عبر حسابه على فيس بوك، رد فيها على المذيعة ريهام سعيد، بعد ما عاتبته على الهواء، بسبب عدم سؤاله عنها في محنة مرضها. 



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا إضافية تظهر لحظة تقبيل فتاة للفنان محمد رمضان على الملأ وأمام الجميع، خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس. 



تفاجأت زينب فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، بتعليق إحدى المتابعات لها، على أحد فيديوهات انستجرام، وذلك بعد ما وجهت لها المتابعة تساؤلًا، قالت فيه: "انتي مو كنتي محجبة؟! الله يهديكي بس". 



أعلن الحساب الرسمي، لمسابقة "تي سي كاندلر"، عبر تطبيق انستجرام، عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، ليبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور. 

وجاءت ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، التي تختارها مسابقة "تي سي كاندلر"، لتكون ياسمين هي العربية والمصرية الوحيدة. 



فوجئ الفنان أحمد لوكس، بتعليق عبر حسابه على انستجرام، من إحدى متابعاته، هاجمت فيه مُطلقته الفنانة هنا شيحة، بعدما نشر "فلوكس" تعليقًا يهاجم من خلاله المنافقون. 

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