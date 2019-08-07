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فن

امرأة رائعة.. السلطانة هيام تعلق على صورتها مع جينفير لوبيز

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:22 م
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي باسم "السلطانة هيام"، صورة تجمعها بالنجمة العالمية جينفير لوبيز أثناء حضورهما احتفالية خاصة في تركيا.

وعلقت مريم أوزرلي على الصورة قائلة: "إنها امرأة رائعة".

مريم أوزرلي اشتهرت بدور هُيام، زوجة السلطان سليمان القانوني في مسلسل "حريم السلطان"، وفازت بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة في تركيا، وأيضا جائزة "إسماعيل جيم" عن هذا الدور، بالإضافة إلى عدة جوائز مهمة أخرى.

كما قدمت مريم أوزرلي سنة 2015 دور "ماريا" في الفيلم التركي "جرح أمي" بجانب الممثلة بيلتشين بيلجيم والممثلين أوكان يلابيك واوزان جوفان، وأحدث أعمالها هو مسلسل "ملكة الليل" الذي أدت فيه دور "سيلين" والذي شاركها البطولة فيه كلا من الممثلين التركيين مراد يلدريم وأوجور بولاط.

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