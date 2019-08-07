كشف غموض واقعة مقتل فرد أمن بمصنع في مدينة السلام

نجح قسم شرطة السلام اول بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة مقتل فرد امن بمصنع على يد اخرين بدائرة القسم.



كان قسم شرطة السلام اول تلقي بلاغا من أحد المستشفيات بفيد بإستقبال المدعو س ص م ع سن 37 فرد امن بأحدى المصانع كائن شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية دائرة القسم ومقيم 11 شارع احمد بلطيه من شارع التوفيقية عرب الطوايلة دائرة قسم شرطة المطرية ( توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الجانب الأيمن وجرح طعني بالرقبة من الجهه اليمني ).



بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجني عليه بالمصنع محل عمله حدثت مشادة كلامية بينه وبين ش ع ع سن 27 عاملة بذات المصنع محل عمل المجني عليه ومقيمة شارع مسجد الرحمن من شارع موقف الأتوبيس الخصوص القليوبية، ور أبو ال خ م سن 43 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان " والدة الأولي " ، تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها المتهمة الأولى علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " كزلك " كان بحوزتها محدثة إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمتين، بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد هما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى العاملات بذات المصنع وتدعى ش ع ا بسبب خلافات حول العمل قامت على أثرها بالاستعانة بوالدتها المتهمة الثانية وعقب علمهما بانصراف سالفة الذكر وحال خروجهما من باب المصنع محل الواقعة اعترضهما المجني عليه لحيازتهما السلاح الأبيض فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها محدثة إصابته التي أودت بحياته.