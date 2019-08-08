بإطلالة ناعمة.. حلا شيحه تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت حلا شيحة فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت بليزر أسود وشنطة سوداء واعتمدت على اسدال شعرها على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.



وجاءت التعليقات كالتالى: "بحبك أوي يا حلا"، "جميلة".



جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.