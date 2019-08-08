الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، خلال بيان لها اليوم الخميس.



وقالت الوزارة ان جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث إنفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، شرحت انه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطمي عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركي/ معتصم) والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم.



وأوضحت الوزارة أنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمُجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.



وأضاف البيان: "توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث".



وتابع البيان: "أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر".



حيث تم تحديد كل من المضبوط حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" وهو أحد عناصر الرصد والدعم، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الارهابية.