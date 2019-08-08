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رياضة

ماكينة أهداف نورويتش تهدد ماني ومحمد صلاح في ضربة البداية بالدوري

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:51 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
يسرى غازى
يستضيف غدا الجمعة فريق ليفربول نظيره نورويتش سيتي فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب آنفيلد قلعة الكتيبة الحمراء فى إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقود دانييل فاركه فنيا فريق نورويتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن انتزع لقب دوري الدرجة الأولى في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يقود هجوم نورويتش اللاعب تيمو بوكي كبير هدافي دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي والذي سجل 29 هدفا في الدوري واحتل بها صدارة الهدافين.

ويواجه اللاعب تيمو بوكى غدا الجمعة اختبارا قاسيا على ملعب استاد آنفيلد أمام فريق ليفربول الذي لم يخسر على ملعبه في 40 مباراة على أرضه في البريميرليج فى وجود الثنائى محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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