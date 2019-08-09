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محافظات

محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:31 ص
محافظ البحيرة يهنئ
محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك
جمالات الدمنهورى
أرسل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

جاء فيها : يسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة البحيرة أصدق التهانى القلبية مع خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عزوجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائدًا مخلصًا صادقًا لقيادة مسيرة الديموقراطية وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم.

كما أرسل اللواء هشام آمنة برقيات تهنئة للمهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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