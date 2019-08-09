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بسبب الحر .. ارتفاع عدد الوفيات في هولندا إلى 2964 حالة خلال أسبوع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
رويترز
أفادت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا اليوم الجمعة بأن عدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا إجمالا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.

وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر يوليو،وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.

وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.

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