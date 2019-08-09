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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة في القليوبية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:02 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفي الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 مصانع "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام وصابون الغسيل المغشوش وأدخنة المعسل والمخلل المغشوش.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، وبالاشتراك مع لجان فنية من وزارتى (الزراعة - البيئة) للمرور بالتفتيش على المصانع الكائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

أسفرت جهودها عن ضبط مسئولى عدد 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنيعن لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة، ومصنع لإتناج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش، ومصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش.

حيث تمكنت الاجهزة من ضبط 12000 لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام، و4002 لتر منتج نهائى لزيت الطعام، و3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل، و8400 قطعة صابون منتج نهائى، و500 كيلو جرام خام المعسل، و1680 كيلو جرام منتج نهائى لمعسل منسوب إنتاجه لكبرى الشركات، و10 طن مخللات، و1,175 طن منتج نهائى مخللات معد للتداول.

ونسب إلى مسئولى تلك المصانع إرتكاب مخالفات عدم وجود سجل الحالة البيئية، وعدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية الخاصة بالعاملين، وعدم التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية، وعدم وجود ترخيص من وزاتى الزراعة والصناعة، وإستعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجارى .

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