أحمد زاهر يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى المبارك

هنأ الفنان أحمد زاهر، جمهوره بحلول مناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر أحمد زاهر صورة له وعلق قائلًا "كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد عليكم جميعا".



يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد زاهر مسلسل "ولد الغلابة" وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.



"ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون.