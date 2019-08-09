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فن

نرمين الفقي توثق حسابها بإنستجرام وتهنئ المصريين بعيد الاضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:13 م
نرمين الفقي توثق
نرمين الفقي توثق حسابها بإنستجرام
مصطفى كرم
أعلنت الفنانة نرمين الفقي عن توثيق حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها عبر إنستجرام وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين تم بفضل الله وحمده توثيق حسابي الرسمي على إنستجرام".

ولاقت تدوينة نرمين الفقي إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

وكانت الفنانة نرمين الفقي تواجه مشكلة تعدد حساباتها عبر "إنستجرام" كما طالبها متابعوها أكثر من مرة بتوثيق حسابها.

وكان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأمانى كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.

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