أخبار الفن.. وفاة طليقة أحمد السعدني.. جينفر لوبيز شبه عارية في مصر.. هنا الزاهد تهاجم كنتاكي

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:اعلن الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر عن موعد بدء الموسم الأخير من مسرح مصر، وكتب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام "بسم الله نبدأ الموسم الجديد والاخير لمسرح مصر .. مستنينكوا أول يوم عيدالأضحىي علي مسرح فندق جراند نايل تاور ... كل سنه وانتوا طيبين يا مصريييين ".نشرت الفنانة شيرين رضا، تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، ردت بها على حملة الهجوم الحاد عليها، بعد تعليقها المثير للجدل حول الأضحية.عبرت الفنانة هنا الزاهد عن استيائها من وجبة طلبتها من مطعم "كنتاكي" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".نشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام ظهر فيه يرقص داخل صالة ديسكو، معلنًا عن تدشين أكونت جديد عبر إنستجرام للرقص والهلس.نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة لبوستر أغنية الفنانة أصالة الجديدة «نكتة بايخة»، مغازلًا إياها في التعليق على الصورة نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطهما.نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام من كواليس حلقتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي أذيع أمس الخميس عبر قناة cbc الفضائية.توفيت مساء الجمعة، طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.توافد نجوم الفن والمجتمع الى دار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، خلال الوقت الحالي لتقديم واجب العزاء في السيدة ليلى إبراهيم سعودي، والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، التي وافتها المنية صباح أمس الخميس 8 أغسطس.أشعلت نجمة البوب العالمية جنيفر لوبيز مسرح حفلها في مدينة العلمين الجديدة بـ إطلالة جريئة، وشهد حفل جنيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد 3 فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.