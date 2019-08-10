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فن

دعاء أصالة في ليلة الوقوف بعرفات: احفظ شعوبنا من الفتنة والوقيعة

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:51 ص
أصالة
أصالة
نبيل العدوى
حرصت الفنانة أصالة على رفع الدعاء فى ليلة الوقوف بعرفات عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتبت أصالة : اللهمّ تقبّل صيامنا...وبلّغنا العيد فرحين بأهلنا وأحبّتنا ، وليحفظنا جميعًا ، وياربّ بحقّ هذه الليلة المباركة ، إحفظ أوطاننا ، واشف قلوب منّ فقد عزيز ، واحفظ شعوبنا من الفتنة والوقيعة فيما بينهم ، وابعد عنّهم الشرور ، وعافنا واعفُ عنّا ياربّ العالمين.

وحصدت الفنانة السورية أصالة نصري، مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.


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