دعاء أصالة في ليلة الوقوف بعرفات: احفظ شعوبنا من الفتنة والوقيعة

اللهمّ تقبّل صيامنا...وبلّغنا العيد فرحين بأهلنا وأحبّتنا ، وليحفظنا جميعًا ، وياربّ بحقّ هذه الليلة المباركة ، إحفظ أوطاننا ، واشف قلوب منّ فقد عزيز ، واحفظ شعوبنا من الفتنة والوقيعة فيما بينهم ، وابعد عنّهم الشرور ، وعافنا واعفُ عنّا ياربّ العالمين🙏🏻 — Assala (@AssalaOfficial) August 10, 2019

حرصت الفنانة أصالة على رفع الدعاء فى ليلة الوقوف بعرفات عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.وكتبت أصالة : اللهمّ تقبّل صيامنا...وبلّغنا العيد فرحين بأهلنا وأحبّتنا ، وليحفظنا جميعًا ، وياربّ بحقّ هذه الليلة المباركة ، إحفظ أوطاننا ، واشف قلوب منّ فقد عزيز ، واحفظ شعوبنا من الفتنة والوقيعة فيما بينهم ، وابعد عنّهم الشرور ، وعافنا واعفُ عنّا ياربّ العالمين.وحصدت الفنانة السورية أصالة نصري، مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.