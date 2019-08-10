حسن الرداد : إيمي طلبت الطلاق في شهر العسل .. اعرف السبب

آثار تصريح أدلى به الفنان حسن الرداد خلال حلوله ضيفا على برنامج " توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان حالة من الجدل، بعدما كشف أن زوجته إيمي سمير غانم، التي رافقته في البرنامج، طلبت الطلاق في شهر العسل.وقال الرداد :" استقلينا طائرة من أجل السفر لشهر العسل و انا بطبيعتي اسلي وقتي خلال السفر بالضحك والتصوير مع الناس ثم تفاجأت ببكاء ايمي وطلبها الطلاق".وفسرت ايمي قيامها بهذا التصرف انها تصاب بـ نوبات الهلع بسبب خوفها من الطائرة ، قائلة : "فضلت اعيط وقلت له انا عايزة بابا وماما "، ليرد الرداد مازحا : " قابل الهبل ده كتير".يذكر ان حسن الرداد وايمي سمير غانم تزوجا في شهر نوفمبر 2016، بعد قصة حب سرية استمرت لسنوات.