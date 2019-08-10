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السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرارا باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار .

تلقيت وزارة القوى العاملة،تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالرياض، حيث أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلي أن الدليل تناول شرحا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، فضلا عن أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة من هذا القرار حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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