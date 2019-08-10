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حوادث

العثور على ١٥٠ كيلو لحوم فاسدة قبل ترويجها بروض الفرج

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:48 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
عثر رجال مباحث التموين بالقاهرة على ١٥٠ كيلو لحوم فاسدة قبل ترويجها بروض الفرج.

وبناء على معلومات سابقة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم مجمدة في شارع رفعت دائرة قسم شرطة روض الفرج لإدارته الثلاجة وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ، كبدة مجمدة " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على ١٥٠ كيلو " لحوم ، كبده " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وجار العرض على النيابة العامة.

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