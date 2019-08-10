العراق يعلن غلق منفذ حدودي مع إيران

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، غلق منفذ مندلي الحدودي مع إيران.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في هيئة المنافذ الحدودية قولها: "المنفذ أغلق بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب اختلاف الإجراءات والتسمية الرسمية بين العراق وإيران".



وأوضحت المصادر أن الجانب العراقي يصر على اعتبار سومار - مندلي معبرا، فيما العراق يعتبره منفذا، لأنه لا تتوفر فيه الوسائل الرسمية التي تمثل مواصفات المعبر من فحص إلى بنى تحتية إلى نقاط تفتيش لمنع دخول المواد الممنوعة".