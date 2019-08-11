ما هو لين العظام ؟ .. معلومات قد لا تعرفها عنه

يعتبر لين العظام هو ترقق العظام، حيث إن لين العظام يعني أن تبقى العظام في حالة ضعف كاملة، وهو ما يجعلها أكثر هشاشة وأكثر عرضة للكسر.





ويتطور لين العظام ببطء على مدى عدة سنوات، وغالبًا ما يتم تشخيص لين العظام عندما يتم التعرض للسقوط المفاجئ والبسيط، أو تأثير مفاجئ في كسر في العظام.





ويعد لين العظام من أكثر الإصابات شيوعًا لدى مرضى هشاشة العظام، حيث إن الكسور تكون أكثر شيوعا في المعصم وعظمة الوركين والعظام الشوكية.





ومع ذلك، يمكن أن يحدث لين العظام أيضًا في عظام أخرى، مثل الذراع أو الحوض، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب لين العظام في حدوث كشور في الأضلاع أو الأنهيار الجزئي لأحد العظام في العمود الفقري عند السعال أو العطس.





وغالبا ما يكون لين العظام أو هشاشة العظام غير مؤلمة، وذلك حتى يحدث الكسر، ولكن الكسور الشوكية هي سبب شائع للألم على المدى الطويل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



