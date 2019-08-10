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برلمان

بنسبة 85% .. برلمانية: الاقتصاد المصري يسير في الطريق المستقيم

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:00 م
عالم مصر
عالم مصر
حسن رضوان
علقت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أداء الحكومة في وضع الاقتصاد المصري وقالت إنه على الطريق الصحيح، معقبة: "يسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 85% بفضل جهود القيادة السياسية".

وأضافت "الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتحسين الظروف الاقتصادية للدولة فضلا عن دعم المواطن المصري من خلال مجموعة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تصب في مصلحة المواطن مثل حياة كريمة وكلنا واحد و تكافل وكرامة وغيرها.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الحكومة لا تستطيع وحدها سد احتياجات المواطن، مطالبة الجمعيات الاهلية ورجال الاعمال بتعاون مع الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب.

كما أكدت النائبة على ضرورة تعاون جميع الوزارات لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وتقديم تسهيلات لازمة لهم لإنشاء العديد من المشاريع التي بدورها تقضي على نسبة البطالة في مصر.

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