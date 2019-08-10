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فن

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:32 م
أحمد حلمى مع ابنته
أحمد حلمى مع ابنته لى لى
أحمد إبراهيم
خطفت ابنة الفنان احمد حلمى ومنى زكى "لى لى" الانظار اليها فور ظهورها أمس فى حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز والذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

ويعد هذا الظهور الأحداث لها منذ فترة حيث يحرص حلمى ومنى زكى على عدم ظهورها كثيرا في الإعلام.

وظهرت لى لى فى الصور مرتدية هوت شورت وهى فى قمة سعادتها مع والدها احمد حلمى.

يذكر ان احمد حلمى يعرض له حاليا فيلم " خيال مآتة" والذى يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ احدث أفلامه "لف ودوران".

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب، تاليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعى.
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

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