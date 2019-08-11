بـ كوز درة.. غادة رجب تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

هنأت الفنانة غادة رجب جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





ونشرت الفنانة غادة رجب صورة وهي تأكل ذرة داخل سيارتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتبت الفنانة غادة رجب تعليقا على الصورة "كل سنة وانتم طيبين".





كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري وهي "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا".