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احذر.. Truecaller يسرق بيانات هاتفك الذكي.. تفاصيل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:47 ص
Truecaller
Truecaller
آية جمعة
على الرغم من الفائدة الكبيرة التي تجلبها تطبيقات حظر المكالمات الآلية مثل Truecaller وغيره، إلا أنها قد تأتي بمشكلات كبيرة.

واكتشف الباحث الأمني دان هاتسينج الذي يعمل مع مجموعات NCC أن بعض تطبيقات حظر المكالمات الآلية الأكثر شعبية تقوم بإرسال بياناتك إلى الشركات الخارجية دون علمك، على الإطلاق، وفقا لموقع "إنجادجيت" التقني.

وأوضح الموقع التقني أن تطبيقي Hiya و Truecaller قد يرسلا بيانات جهازك الذكي قبل أن تتمكن حتى من قبول سياسات الخصوصية الخاصة بها.

في حين أرسل TrapCall أرقام هواتف المستخدمين دون أي ذكر لذلك في سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، بينما أرسلت تطبيقات أخرى معلومات مباشرة إلى فيسبوك لحظة تحميلها.

وأخبرت Truecaller موقع "تيك كرانش" أنها قامت بإصلاح عمليات نقل البيانات من خلال تحديث التطبيق، بينما قام فريق TrapCall بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة به بعد اتصال الباحث الأمني هاستينج مع شركة آبل التي تمتلك التطبيق.

كما قام هاستينجس بمطاردة شركة آبل، متهما إياها بالفشل في مراجعة سياسات الخصوصية والتقاط أخطاء مثل تلك الموجودة في Hiya و Truecaller.

وغالبًا ما يهدف جمع البيانات إلى تحقيق الدخل من المعلومات، وكان ذلك (أو بالنسبة للبعض لا يزال) جزءًا من المشكلة - كانت الشركات تستفيد من انتهاكات الخصوصية في نفس الوقت الذي كانت تحمي فيه من أي تدخلات في حياتك.

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