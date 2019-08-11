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رياضة

التشكيل المتوقع لمعركة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:34 م
مانشستر يونايتد -
مانشستر يونايتد - تشيلسي
إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، التشكيل المتوقع لمان يونايتد والبلوز، في مواجهة اليوم، حيث جاء على النحو التالي..

مانشستر يونايتد:

دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - مجواير - لوك شاو - بوجبا - ماكتومناي - دانيال جيمس - لينجارد - مارسيال - راشفورد.

تشيلسي:

كيبا - أزبيليكويتا - زوما - كريستينسن - إيمرسون بالميري - كوفاسيتش - جورجينيو - باركلي - بيدرو - بوليسيتش - أبراهام.

ويستهل فرانك لامبارد، قائد تشيلسي السابق مشواره التدريبي عندما يقود البلوز أمام مان يونايتد، حيث تعتبر المواجهة الأولى بينه وبين أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر، في البريميرليج وكل منهما يطمح للفوز على الآخر.

ويسعى مان يونايتد المتسلح بعاملي الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز والمضي بثقة بخطف أول ثلاث نقاط بانطلاقة مشواره في البريميرليج.

بينما يدخل تشيلسي مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز والخروج من اللقاء بمعنويات مرتفعة، قبل مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، بإسطنبول

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