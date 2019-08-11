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العاهل السعودي وولي عهده يستقبلان رئيس اليمن ونائبه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:42 م
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان استقبلا صباح اليوم، الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح لبحث آخر التطورات في مدينة عدن.

وكانت السعودية دعت أمس، السبت، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي إلى اجتماع عاجل بالرياض، بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مقار الحكومة اليمنية بعدن.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رفضه سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على المقار الحكومية في عدن، وانقلابها على حكومة البلاد الشرعية.

ودعا التحالف إلى خروج قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأعلن التحالف أنه سيستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة اليمنية اليوم الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على "تويتر": "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وقال مسئول إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا واللذين انقلب كل منهما على الآخر الأمر الذي يعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد.

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