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منوعات

على خطوات السامبا.. ملاكمة راقصة بين رونالدو ونيمار.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:12 م
نيمار في مواجهة رونالدو
نيمار في مواجهة رونالدو
مروة إبراهيم
هل يمكنك تخيل عملاقين في عالم كرة القدم يلعبان رياضة أخرى، بل إن الفائز يحقق الانتصار منذ اللحظة الأولى بطريقة غريبة، وليس بعد مباراة تستمر أكثر من 90 دقيقة.

تبارى كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس في ملعب لكرة القدم بل على حلبة ملاكمة لتصوير حملة إعلانية جديدة ستصدر قريبا.

وأظهر مقطع قصير تم تحميله اليوم أن نجمي كرة القدم العالميين يتنافسان على الحلبة ويبدآن في معركة وهمية، ظهرت فيها اللياقة البدنية للنجمين.

ولم يتضح حتى الآن الغرض من وراء الإعلان تحديدا، إلا أنه تم إنتاجه خصيصا لشركة التكنولوجيا البرتغالية "إم. إيه. أو" MEO.

وذكرت الشركة على موقعها على الإنترنت أنها أحدثت ثورة في عالم الاتصالات في البرتغال.

وتداول المستخدمون فيديو الملاكمة بين النجمين، حيث أشادوا بلياقة نيمار على الرغم من أنه أقصر وأقل حجما من رونالدو، كما أنه حول النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلا من ملاكمة خصمه.

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