ننشر شروط القبول ببرامج كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن فتح باب الالتحاق لدراسة الدبلوم الخاص والماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية.



ونشرت كلية الدراسات الأفريقية العليا عبر موقعها الرسمي شروط القبول بأقسامها الستة، والتي تختلف من قسم لآخر تبعا للتخصص.



وأوضحت الكلية، أن للالتحاق بقسم الجغرافيا يشترط أن يكون المتقدم خريج أحد أقسام الجغرافيا بكلية الآداب والتربية أو قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر أو كلية التخطيط الاقليمي والعمراني، او كلية الزراعة أقسام الأراضي أو الاقتصاد الزراعي.



وتابعت الكلية، أن يكون المتقدم لقسم الجغرافيا خريج قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو كليات ومعاهد السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي أو كليات العلوم والإعلام والآثار أو الأقسام المماثلة بالجامعات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.



وعن قسم التاريخ ، يشترط أن يكون المتقدم خريج أحد أقسام التاريخ والحضارة من احد جامعات جمهورية مصر العربية أو كليات الآثار أو أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية أو قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر أو أقسام التاريخ بكليات التربية.



وحدد قسم السياسة والاقتصاد قبول 70 طالبا فقط تبعا للقدرة الاستيعابية للقاعات ويحدد بعد إجراء امتحان تحريري للمتقدمين حول موضوعات إفريقية علي أن تحسب الأولوية للحاصلين على درجات أعلى بمرحلة البكالوريوس.



ويقبل قسم السياسة والاقتصاد خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والتجارة والإعلام والزراعة وكلية الآداب قسم الفلسفة وكلية الشرطة.



واشترط قسم الأنثروبولوجيا عدم قبول خريجي المعاهد أو التعليم المفتوح موضحا قبول طلاب كلية الآداب أقسام علم النفس والاجتماع والفلسفة والانثروبولوجيا وكليات الآثار والطب البشري والأسنان والصيدلة والفنون الجميلة والتطبيقية والتخطيط العمراني والحقوق.



وحدد قسم اللغات الأفريقية قبول جميع خريجي الكليات والمعاهد من أقسام اللغات المختلفة وكليات الآثار وخريجي أقسام اللغات بكليات التربية والإعلام والتعليم المفتوح وكذلك خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.



ويقبل قسم الموارد الطبيعية خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والكليات العملية كالطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والاقتصاد المنزلي والعلوم والزراعة والتربية والهندسة والفنون الجميلة والتخطيط العمراني.

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