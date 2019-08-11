كل ما تريد معرفته عن إدارة طباعة الشهادات بوزارة التربية والتعليم

يتعامل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية حاليا بكثرة مع إدارة مهمة في الإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم، تسمى إدارة الشهادات.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن طبيعة عمل هذه الإدارة المهمة:



هذه الإدارة هي المسئولة عن طباعة شهادات الطلاب الناجحين فى الشهادات العامة ( شهادة إتمام الثانوية العامة - شهادات دبلومات المدارس الثانوية الفنية ) الشهادة الكرتونية وكذلك تعديل أو تغيير البيانات الواردة فى المؤهل الدراسي لطلاب الشهادات العامة وذلك بعد الحصول على المؤهل بناء على رغبة الطالب بالتواصل مع جميع الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى 24 محافظة



أما عن الخدمات التى تقدمها هذه الإدارة فتتمثل في : تعديل أو تغيير بيانات الطلاب بعد الحصول على المؤهل وذلك من خلال

الإدارة التعليمية التى يتبعها الطالب ( قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة ) ، وذلك بإرسال تلك البيانات إلى إدارة الشهادات لاتخاذ إجراءات تصويب الاسم بسجلات الإدارة العامة للامتحانات، ويجب حضور الطالب شخصيا للإدارة لتقديم مستندات تصويب بياناته بشهادة المؤهل، ويتم مخاطبة إدارات شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية لتشكيل بيانات الطالب بسجلاتها حتى لا يتكبد الطالب مشقة الانتقال غلى الإدارة العامة للامتحانات لاستخراج بيان نجاح بالاسم بعد التعديل.



وتقوم الإدارة بتزويد إدارات شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية بالنشرات والتعليمات والضوابط اللازمة لتعديل بيانات بعض الطلاب وتحديد المستندات المطلوبة حتى يتسنى لها مراجعة مستندات الطالب واستلامها منه ، والتواصل مع إدارة الشهادات لتعديل بيانات الطالب بشهادة المؤهل بدلا من حضور الطالب وتكبده المصروفات ومشقة الانتقال لتقديم المستندات لإدارة الشهادات.



أما عن المستندات المطلوبة لتصويب أو تعديل بيانات الطالب بعد الحصول على المؤهل: ملء الاستمارة المطلوبة، وتقديم أصل استمارة النجاح، وأصل شهادة المؤهل (الشهادة الكرتونية)، واصل شهادة الميلاد المميكنة، وأصل صورة تصحيح وتثبيت وأبطال قيد نموذج (24 )على أن يكون السلطة التى أصدرته لجنة الأحوال المدنية بالسجل المدني أو وثيقة قيد عائلى مميكنة أو خطاب بالبيانات الصحيحة من الإدارة العامة للأحوال المدنية.