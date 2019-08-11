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رياضة

تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:26 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت منذ قليل جميع نتائج ذهاب دور الـ 64 من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، والتي كان أبرزها فوز الأهلي الكاسح على اطلع برة الجنوب سوداني بـ 4 أهداف دون مقابل.

وسقط النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف أمام حافيا كوناكري الغيني ليعقد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ، كما حملت المفاجأة بسقوط صن داونز الجنوب أفريقي هو الآخر بنفس النتيجة .

وجاءت باقي المباريات في نفس الدور كالآتي:

رايون سبورت - رواندا 1 : 1 الهلال - السودان

أيغل نوار ماكامبا - بوروندي 0 : 0 غور ماهيا - كينيا

بافلاس دي بورقو - بنين 1 : 1 كارا - توجو

سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري - ساحل العاج 0 : 0 إف سي نواذيبو - موريتانيا

يو ام اسي دي لوم - الكاميرون0 : 0 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

هافيا كوناكري - غينيا 2 : 1 النجم الساحلي - تونس

فومبوني كلوب - جزر القمر 2 : 2 كوتي دي أور - السيشيل

أوثو دويو - الكونجو 2 : 1 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

سيركل مبيري سبورتيف - الجابون 0 : 0 إليكت سبورت - تشاد

فوسا جينيور - مدغشقر 1 : 0 بومبلوموس - الموريشيس

تيمبيت موكاف - جمهورية أفريقيا الوسطى 1 : 0 النصر - ليبيا

اويلرز - ليبيريا 1 : 0 جينيراسيون فوت - السنغال

ماتلاما - ليسوثو 0 : 2 بيترو أتلتيكو - أنجولا

نادي اطلع برة - جنوب السودان 0 : 4 الأهلي - مصر

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