تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

انتهت منذ قليل جميع نتائج ذهاب دور الـ 64 من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، والتي كان أبرزها فوز الأهلي الكاسح على اطلع برة الجنوب سوداني بـ 4 أهداف دون مقابل.
وسقط النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف أمام حافيا كوناكري الغيني ليعقد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ، كما حملت المفاجأة بسقوط صن داونز الجنوب أفريقي هو الآخر بنفس النتيجة .
وجاءت باقي المباريات في نفس الدور كالآتي:
رايون سبورت - رواندا 1 : 1 الهلال - السودان
أيغل نوار ماكامبا - بوروندي 0 : 0 غور ماهيا - كينيا
بافلاس دي بورقو - بنين 1 : 1 كارا - توجو
سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري - ساحل العاج 0 : 0 إف سي نواذيبو - موريتانيا
يو ام اسي دي لوم - الكاميرون0 : 0 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
هافيا كوناكري - غينيا 2 : 1 النجم الساحلي - تونس
فومبوني كلوب - جزر القمر 2 : 2 كوتي دي أور - السيشيل
أوثو دويو - الكونجو 2 : 1 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون 0 : 0 إليكت سبورت - تشاد
فوسا جينيور - مدغشقر 1 : 0 بومبلوموس - الموريشيس
تيمبيت موكاف - جمهورية أفريقيا الوسطى 1 : 0 النصر - ليبيا
اويلرز - ليبيريا 1 : 0 جينيراسيون فوت - السنغال
ماتلاما - ليسوثو 0 : 2 بيترو أتلتيكو - أنجولا
نادي اطلع برة - جنوب السودان 0 : 4 الأهلي - مصر
وسقط النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف أمام حافيا كوناكري الغيني ليعقد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ، كما حملت المفاجأة بسقوط صن داونز الجنوب أفريقي هو الآخر بنفس النتيجة .
وجاءت باقي المباريات في نفس الدور كالآتي:
رايون سبورت - رواندا 1 : 1 الهلال - السودان
أيغل نوار ماكامبا - بوروندي 0 : 0 غور ماهيا - كينيا
بافلاس دي بورقو - بنين 1 : 1 كارا - توجو
سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري - ساحل العاج 0 : 0 إف سي نواذيبو - موريتانيا
يو ام اسي دي لوم - الكاميرون0 : 0 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
هافيا كوناكري - غينيا 2 : 1 النجم الساحلي - تونس
فومبوني كلوب - جزر القمر 2 : 2 كوتي دي أور - السيشيل
أوثو دويو - الكونجو 2 : 1 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون 0 : 0 إليكت سبورت - تشاد
فوسا جينيور - مدغشقر 1 : 0 بومبلوموس - الموريشيس
تيمبيت موكاف - جمهورية أفريقيا الوسطى 1 : 0 النصر - ليبيا
اويلرز - ليبيريا 1 : 0 جينيراسيون فوت - السنغال
ماتلاما - ليسوثو 0 : 2 بيترو أتلتيكو - أنجولا
نادي اطلع برة - جنوب السودان 0 : 4 الأهلي - مصر