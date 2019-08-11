تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

انتهت منذ قليل جميع نتائج ذهاب دور الـ 64 من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، والتي كان أبرزها فوز الأهلي الكاسح على اطلع برة الجنوب سوداني بـ 4 أهداف دون مقابل.



وسقط النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف أمام حافيا كوناكري الغيني ليعقد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ، كما حملت المفاجأة بسقوط صن داونز الجنوب أفريقي هو الآخر بنفس النتيجة .



وجاءت باقي المباريات في نفس الدور كالآتي:



رايون سبورت - رواندا 1 : 1 الهلال - السودان



أيغل نوار ماكامبا - بوروندي 0 : 0 غور ماهيا - كينيا



بافلاس دي بورقو - بنين 1 : 1 كارا - توجو



سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري - ساحل العاج 0 : 0 إف سي نواذيبو - موريتانيا



يو ام اسي دي لوم - الكاميرون0 : 0 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو



هافيا كوناكري - غينيا 2 : 1 النجم الساحلي - تونس



فومبوني كلوب - جزر القمر 2 : 2 كوتي دي أور - السيشيل



أوثو دويو - الكونجو 2 : 1 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا



سيركل مبيري سبورتيف - الجابون 0 : 0 إليكت سبورت - تشاد



فوسا جينيور - مدغشقر 1 : 0 بومبلوموس - الموريشيس



تيمبيت موكاف - جمهورية أفريقيا الوسطى 1 : 0 النصر - ليبيا



اويلرز - ليبيريا 1 : 0 جينيراسيون فوت - السنغال



ماتلاما - ليسوثو 0 : 2 بيترو أتلتيكو - أنجولا



نادي اطلع برة - جنوب السودان 0 : 4 الأهلي - مصر

