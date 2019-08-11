إحباط محاولتين للتعدي على الأرض الزراعية في العيد بكفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، التصدي لحالتي تعدٍ على الأرض الزراعة بنطاق قرية كفر العرب، وتم إحباط المحاولتين وتمت الإزالة حتى سطح الأرض تمامًا.



وقاد عيد قلاشة رئيس قرية كفر العرب، وفريق العمل المعاون له، حملة تمكنت من التصدي لحالتي تعدٍ، حيث وقعت الحالة الأولى على أرض زراعية على طريق الكوبرى العلوى دسوق بنطاق الوحدة المحلية بكفر العرب زمام جمعية دسوق على مساحة 80 مترًا.



وتمكنت الحملة من إزالة الحالة الثانية عبارة عن تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 150مترًا تقريبا على ترعة الروكة بنطاق الوحدة المحلية بكفر العرب بزمام جمعية دسوق الزراعية .



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد حسن، رئيس مدينة دسوق، بمقاومة ظاهرة البناء المخالف والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

