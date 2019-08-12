المرشح المحافظ جياماتي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا، قائلا إنه سيكون شرفا له العمل رئيسا للبلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه بشكل كبير على منافسته من يسار الوسط.



وقال جياماتي في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي" لم يكن سهلا ولكن تم تحقيق الهدف. سيكون شرفا كبيرا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرا.



وأضاف: "سنعيد بناء جواتيمالا . ليس لدي كلمات تصف مدى امتناني".