ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشح المحافظ جياماتي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:34 ص
الانتخابات في جواتيمالا
الانتخابات في جواتيمالا
رويترز
أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا، قائلا إنه سيكون شرفا له العمل رئيسا للبلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه بشكل كبير على منافسته من يسار الوسط.

وقال جياماتي في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي" لم يكن سهلا ولكن تم تحقيق الهدف. سيكون شرفا كبيرا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرا.

وأضاف: "سنعيد بناء جواتيمالا . ليس لدي كلمات تصف مدى امتناني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط توترات بسبب العنف والهجرة.. جواتيمالا تنتخب رئيساً جديداً

تقدم مرشحة يسار الوسط في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

انتخابات رئاسة جواتيمالا في طريقها إلى جولة ثانية

انتخابات موريتانيا .. الغزواني يعلن فوزه بالرئاسة

ترامب: غير مستعد لخسارة انتخابات الرئاسة في 2020

الناخبون في جواتيمالا يصوتون لاختيار رئيس جديد

ترشيحاتنا

شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه

الأهلي راحة غدا .. ويستأنف المران الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز

بعد صورهم المخزية.. الأزهر يعلق على صلاة الرجال بجوار النساء في العيد

أحمد يخطف قلب زينب في حفل خطوبة سعيد .. صور

اخبار الحوادث .. الإفراج عن 1634 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الاضحى .. العثور على نصف جثة لسيدة بعد صلاة العيد في الجيزة

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ