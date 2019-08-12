أهم اخبار اليوم .. احمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا .. مروان محسن يحتفل بزفافه.. وريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها
شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.
احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو
نشر احمد حسن وزوجته زينب أحد مشاهير اليوتيوب والسوشيال ميديا في مصر، فيديو يفيد اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة طريق العلمين وادي النطرون
أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 طريق العلمين وادي النطرون، وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.
بسبب الأوضاع في عدن.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس اليمني
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منى اليوم، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك مع استمرار التطورات في الشارع اليمني.
المعارضة الإسرائيلية: سنشارك في الحكومة بشرط واحد
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، استعداده للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألا يكون الأخير رئيسا للوزراء.
الأب لجميع الفنون.. سامح حسين يكشف سبب حبه للمسرح عن السينما
قال الفنان سامح حسين إن المسرح هو الأب لجميع الفنون وإن لم يتواجد مسرح قوي إذا لا يوجد فن قوي.
وأضاف سامح حسين، أنه يعشق المسرح منذ صغره ودراسته كلها كانت فى المسرح وحياته كلها فيه.
رضوى الشربيني بتعليق مؤثر بعد وفاة طليقة أحمد السعدني
نشرت المذيعة رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، دونت عليها تعليقًا مؤثرًا، حول فراق الأحبة بعد الموت.
رقصت حافية.. هيفاء وهبي تحدث ضجة على السوشيال ميديا
أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته في السويد ليلة السبت 10 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.
مقتل أكثر من 144 شخصا في الهند بسبب الفيضانات
لقي أكثر من 144 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي ضربت بعض المناطق بالهند، بسبب الأمطار الموسمية، والتي أدت إلى إجلاء مئات الالاف من السكان.
ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها
شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.
احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو
نشر احمد حسن وزوجته زينب أحد مشاهير اليوتيوب والسوشيال ميديا في مصر، فيديو يفيد اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة طريق العلمين وادي النطرون
أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 طريق العلمين وادي النطرون، وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.
بسبب الأوضاع في عدن.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس اليمني
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منى اليوم، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك مع استمرار التطورات في الشارع اليمني.
المعارضة الإسرائيلية: سنشارك في الحكومة بشرط واحد
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، استعداده للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألا يكون الأخير رئيسا للوزراء.
الأب لجميع الفنون.. سامح حسين يكشف سبب حبه للمسرح عن السينما
قال الفنان سامح حسين إن المسرح هو الأب لجميع الفنون وإن لم يتواجد مسرح قوي إذا لا يوجد فن قوي.
وأضاف سامح حسين، أنه يعشق المسرح منذ صغره ودراسته كلها كانت فى المسرح وحياته كلها فيه.
رضوى الشربيني بتعليق مؤثر بعد وفاة طليقة أحمد السعدني
نشرت المذيعة رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، دونت عليها تعليقًا مؤثرًا، حول فراق الأحبة بعد الموت.
رقصت حافية.. هيفاء وهبي تحدث ضجة على السوشيال ميديا
أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته في السويد ليلة السبت 10 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.
مقتل أكثر من 144 شخصا في الهند بسبب الفيضانات
لقي أكثر من 144 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي ضربت بعض المناطق بالهند، بسبب الأمطار الموسمية، والتي أدت إلى إجلاء مئات الالاف من السكان.