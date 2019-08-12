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ديني

بث مباشر لأداء حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:40 ص
طواف الإفاضة
طواف الإفاضة
محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لأداء حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.

وطواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا».

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