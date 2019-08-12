في يومهم العالمي.. الشباب في عقل الرئيس السيسي.. انفوجراف





موضحا ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرت في ١٧ ديسمبر ١٩٩٩ ان يكون ١٢ اغسطس يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للشباب الذي عقد في ١٢ اغسطس ١٩٩٩.



واشار الانفوجراف الى ان الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للشباب الاحتفاظ بامكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا ، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل أنحاء العالم.



واضاف الانفوجراف ان شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام النهضة بالتعليم موضحا ان هذا الشعار يسلط الضوء على الجهود المبذولة لاتاحة التعليم للجميع وتيسيره امام الشباب



واوضح الانفوجراف ان الشباب في مصر ٢٠١٩ يأتي في مقدمة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عقد ٧ مؤتمرات للشباب بدأت في نوفمبر ٢٠١٦ وكان احدثها المؤتمر الوطني السابع بالعاصمة الادارية الجديدة.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية حول اليوم العالمي للشباب.